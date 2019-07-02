Баскетболист "Голден Стэйт" Томпсон перенес операцию на колене

ТАСС, 3 июля. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Клэй Томпсон перенес операцию на колене, срок восстановления 29-летнего спортсмена составит от 5 до 7 месяцев. Об этом сообщает ESPN.

Томпсон получил разрыв крестообразной связки колена в шестом матче финальной серии плей-офф с "Торонто" (2-4).

Ранее баскетболист подписал новый пятилетний контракт с "Голден Стэйт" на сумму $190 млн.

Томпсон был выбран "Голден Стэйт" на драфте 2011 года в первом раунде под 11-м номером. В составе клуба он стал трехкратным чемпионом НБА, пять раз принимал участие в Матчах звезд НБА, в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира 2014 года. В прошедшем регулярном чемпионате он в среднем набирал 21,5 очка, делал 3,8 подбора, 2,4 передачи, в плей-офф - 20,7 очка, 4,1 подбора, 2,1 передачи.