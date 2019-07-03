Футболист "Зенита" Иванович назвал матч за Суперкубок России очень важным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Матч за Олимп - Суперкубок России по футболу против московского "Локомотива" является очень важным для игроков петербургского "Зенита". Об этом журналистам сообщил защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович.

"Я думаю, что для нас это очень важный матч, все играют за трофеи, - сказал Иванович. - Я думаю, что последние две недели мы хорошо работали и готовимся к этой игре очень серьезно. Я думаю, что игроки с прошлого сезона успели отдохнуть, но последние две недели мы работали сильно. Конечно, не готовы еще на 100 процентов, но достаточно, чтобы побороться за трофей".

По мнению 35-летнего серба, статус чемпионов России не скажется на давлении, которое будет оказываться на команду в новом сезоне. "Мы должны показать и доказать себе, на каком мы уровне, - отметил он. - Когда ты становишься чемпионом, мотивация на следующий сезон у тебя должна быть еще больше. Ты должен стараться и показывать свой уровень на каждой игре и тренировке, и я надеюсь, что мы сможем это все сделать".

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" за Суперкубок России пройдет в Москве в субботу на стадионе "ВТБ-Арена" в Петровском парке. Начало игры - 19:00 мск.

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года. Наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился "Зенит", на счету "Локомотива" два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время "Локомотив" (1:0). "Зенит" и "Локомотив" встречались дважды в матчах за Суперкубок России (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.