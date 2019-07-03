Тренер "Зенита" Семак не располагает информацией о предложениях по трансферу Дзюбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак не располагает информацией о конкретных предложениях от зарубежных клубов по поводу приобретения нападающего команды Артема Дзюбы. Об этом 43-летний специалист сказал на пресс-конференции.

Дзюба выступает за "Зенит" с лета 2015 года. За это время он принял участие в 139 матчах в разных турнирах, забив 52 мяча и сделав 37 результативных передач. Вместе с петербуржцами нападающий стал чемпионом России прошедшего сезона, а также завоевал два Суперкубка России и один Кубок России. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года.

"Я не слышал ни об одном конкретном предложении, которое поступило бы в наш клуб, - заявил Семак. - На данный момент он игрок нашей команды".

Также Семак выразил надежду на то, что черногорский нападающий Лука Джорджевич, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды за тульский "Арсенал", останется в команде. "Касаемо этого сезона, перспективы у Луки неплохие, надеюсь он останется. Мы еще поговорим с ним. Что касается его будущего - такие планы еще не обсуждались" , - отметил он.

По словам главного тренера "Зенита", он против практики раздачи игроков в аренду. Во вторник было объявлено, что нападающий Дмитрий Полоз, находившийся в расположении "Ростова", возвращается в петербургский клуб. "Я уже говорил, что очень важно для команды оптимизировать состав и заканчивать практику, когда "Зенит" раздает своих игроков и продолжает платить им зарплату", - добавил Семак.