ФК "Динамо" объявил об избрании Соловьева председателем совета директоров клуба

ТАСС, 4 июля. Первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев избран председателем совета директоров московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В состав совета директоров "Динамо" также вошли генеральный директор клуба Юрий Белкин, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов и советник первого заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Гафин.

На заседании совета директоров в числе основных вопросов обсуждались принципы и критерии формирования клубного менеджмента и футбольной команды, заключение трансферных контрактов и трудовых договоров с игроками и тренерским штабом клуба, а также летняя трансферная кампания, приоритетом которой на данный момент является усиление атакующей линии. Также на заседании обсуждалось согласование ключевых параметров новой концепции развития и модели финансирования футбольной Академии "Динамо" имени Льва Яшина.

"Динамо" в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) заняло 12-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка. В новом розыгрыше чемпионата России бело-голубые в первом туре на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". Игра состоится 12 июня, начало встречи - 20:00 мск.