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Футбол в России

"Рубин" объявил о переходе грузинского футболиста Кварацхелии

В прошлом сезоне полузащитник выступал в аренде в "Локомотиве"

ТАСС, 4 июля. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона на правах аренды за московский "Локомотив", присоединился к казанскому футбольному клубу "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил ТАСС, что клуб не посчитал целесообразным повторять предложение по выкупу прав на 18-летнего игрока, которое его агенты получили от другого клуба. Арендное соглашение "Локомотива" с Кварацхелией, права на которого принадлежали грузинскому "Рустави", завершилось 30 июня. Также Кикнадзе отметил, что условия длительного контракта с футболистом были согласованы.

Кварацхелия перешел в "Локомотив" из "Рустави" в феврале 2019 года на правах аренды до конца сезона. В составе столичного клуба Кварацхелия провел десять матчей, отметившись одним голом. Он является воспитанником академии тбилисского "Динамо". В марте 2018 года футболист перешел из тбилисского "Динамо" в "Рустави", за который провел девять матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав одну голевую передачу.

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