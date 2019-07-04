Смертин уверен, что Лэмпард сможет привести "Челси" к новым успехам

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фрэнк Лэмпард сможет привести английский футбольный клуб "Челси" к новым победам, несмотря на свою тренерскую молодость. Таким мнением с ТАСС в четверг поделился Алексей Смертин, игравший с Лэмпардом в "Челси" с 2003 по 2006 год.

В четверг Лэмпард стал главным тренером "Челси". Соглашение с 41-летним Лэмпардом рассчитано на три года.