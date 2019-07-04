Смертин уверен, что Лэмпард сможет привести "Челси" к новым успехам

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Фрэнк Лэмпард сможет привести английский футбольный клуб "Челси" к новым победам, несмотря на свою тренерскую молодость. Таким мнением с ТАСС в четверг поделился Алексей Смертин, игравший с Лэмпардом в "Челси" с 2003 по 2006 год.
В четверг Лэмпард стал главным тренером "Челси". Соглашение с 41-летним Лэмпардом рассчитано на три года.
"Фрэнк Лэмпард - один из самых сильных игроков, с которыми мне приходилось когда-то выступать бок о бок. Он был лидером чемпионской команды "Челси", не зря он всегда будет ассоциироваться именно с лондонским клубом. Уверен, что, несмотря на свою тренерскую молодость, у него большие перспективы в "Челси", он сможет привести клуб к очередным успехам. Желаю ему удачи", - заявил Смертин.
Лэмпард в прошлом сезоне работал в "Дерби Каунти", на посту главного тренера "Челси" он сменил итальянского специалиста Маурицио Сарри. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды (211 голов) и наибольшее число раз признавался игроком года в составе "Челси" (3 раза). Вместе с лондонским клубом он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды - Кубок лиги и Суперкубок Англии, по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Англии Лэмпард сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей.