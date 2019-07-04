Комитет РФС по этике рассмотрит обращение "Ростова" по заявлению президента "Чайки" 9 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) 9 июля рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу высказываний в адрес болельщиков команды президента "Чайки" из Песчанокопского (Ростовская область) Андрея Чайки. Об этом ТАСС в четверг сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

Ранее стало известно, что "Чайка" будет проводить домашние матчи следующего сезона на "Ростов-Арене", где своих соперников также принимает "Ростов". Активные болельщики "Ростова" выразили недовольство тем, что болельщики "Чайки" будут во время матчей своей команды размещены на секторах активной поддержки "Ростова". После этого президент "Чайки" в интервью порталу "Чемпионат.com" заявил, что ответа на данное заявление не последует, назвав тех, кто составлял обращение, "больными людьми". Кроме того, ранее в социальных сетях представитель "Чайки" опубликовал оскорбительный комментарий в адрес болельщиков "Ростова", на что также обращает внимание клуб из Ростова-на-Дону в обращении к президенту РФС Александру Дюкову.

"Рассмотрим в следующий вторник", - сказал Андреев.

В прошлом сезоне "Ростов" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Чайка" завоевала право сыграть в следующем сезоне в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, заняв первое место в зоне "Юг" Олимп - Профессиональной футбольной лиги.