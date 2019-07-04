"Ростов" обратился в РФС в связи с оскорбительными высказываниями президента "Чайки"

ТАСС, 4 июля. "Ростов" обратился к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову в связи с оскорбительными высказываниями президента клуба из Ростовской области "Чайка" Андрея Чайки в адрес болельщиков "Ростова". Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

Ранее стало известно, что "Чайка" будет проводить домашние матчи следующего сезона на "Ростов-Арене", где своих соперников также принимает "Ростов". Активные фанаты "Ростова", в частности, выразили недовольство тем, что болельщики "Чайки" будут во время матчей своей команды размещены на секторах активной поддержки "Ростова". После этого президент "Чайки" в интервью порталу "Чемпионат" заявил, что ответа на данное заявление не последует, назвав тех, кто составлял обращение, "больными людьми". Кроме того, ранее в социальных сетях представитель "Чайки" опубликовал оскорбительный комментарий в адрес болельщиков "Ростова", на что также обращает внимание клуб из Ростова-на-Дону в обращении к Дюкову.

"ФК "Ростов" просит оценить действия руководства ФК "Чайка" (Песчанокопское, ФНЛ) на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей этого футбольного клуба, - говорится в сообщении. - Кроме того, ФК "Ростов" фиксирует большой общественный резонанс среди болельщиков нашего клуба в связи со сложившейся ситуацией. Мы усматриваем в этих провокациях "Чайки" действия, направленные на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка. В связи с этим копия обращения направлена в силовые ведомства в уведомительном порядке - в УМВД России и УФСБ России по Ростовской области".

Также недовольство действиями президента "Чайки" выразил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

В прошлом сезоне "Ростов" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Чайка" завоевала право сыграть в следующем сезоне в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, заняв первое место в зоне "Юг" Профессиональной футбольной лиги.