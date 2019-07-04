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Летние олимпийские виды спорта

Россияне Лямин и Мыськив вышли в 1/8 финала ЧМ по пляжному волейболу

В 1/16 финала они обыграли австрийцев Клеменса Допплера и Александера Горста
Никита Лямин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Никита Лямин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 4 июля. Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив победили в 1/16 финала чемпионата мира по пляжному волейболу. Турнир проходит в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены обыграли австрийцев Клеменса Допплера и Александера Горста со счетом 21:14, 15:21, 16:14.

Лямин и Мыськив заняли первое место в группе J, победив в двух матчах из трех. В 1/8 финала россияне сыграют с победителями матча американцев Фила Далхоссера и Ника Лусена против катарцев Шерифа Юнусси и Ахмеда Тиджана. Матчи второго раунда плей-офф пройдут 5 июля.

Ранее в 1/8 финала вышли россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также Константин Семенов и Илья Лешуков.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители турнира получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

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