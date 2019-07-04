Сборная Франции обыграла команду Бельгии и вышла в полуфинал женского ЧЕ по баскетболу

БЕЛГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Женская сборная Франции по баскетболу в овертайме обыграла команду Бельгии со счетом 84:80 в четвертьфинальном матче чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде.

Самым результативным игроком встречи стала француженка Сандрин Груда, набравшая 33 очка. В составе сборной Бельгии больше всех очков набрала Эмма Миссеман - 24.

В полуфинале француженки встретятся с командой Великобритании, ранее победившей сборную Венгрии (62:59). В другом четвертьфинальном матче россиянки уступили испанкам (54:78), соперник которых определится в заключительном матче четверга в игре сборных Сербии и Швеции.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. Действующими чемпионками Европы является сборная Испании.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала (определятся по итогам очных матчей) получат право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.