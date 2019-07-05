"Локомотив" и "Зенит" откроют футбольный сезон матчем за Суперкубок России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Зенит" сыграют в первом матче стартующего сезона, они поспорят за Суперкубок России 2019 года. Встреча пройдет в субботу в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке. "Локомотив" участвует в матче на правах обладателя Кубка России, игра за Суперкубок станет для столичной команды третьей за три сезона. Последние две попытки были неуспешными - в 2017 году "Локомотив" уступил носившему тогда звание чемпиона страны московскому "Спартаку" со счетом 1:2 в дополнительное время, а год спустя команда Юрия Семина уже в ранге победителя национального первенства снова в дополнительное время проиграла ЦСКА - 0:1. "Зенит" последний раз играл за Суперкубок России в 2016 году, когда обыграл все тот же ЦСКА со счетом 1:0.

Всего "Локомотив" выигрывал Суперкубок России два раза - в 2003 и 2005 годах. "Зенит" четырежды становился обладателем трофея - в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах. Примечательно, что в 2008 и 2015 годах петербуржцы обыгрывали именно железнодорожников - 2:1 и 1:1 (4:2 по пенальти) соответственно. Суперкубок разыгрывался 16 раз, 12 раз победу одерживали чемпионы предыдущего сезона, и только три раза выигрывали обладатели Кубка России. В прошлом году ЦСКА, ставший вице-чемпионом России сезона-2017/18, заменил в матче за Суперкубок клуб "Тосно" из Ленинградской области, который прекратил свое существование из-за финансовых проблем. Команды сыграют при аншлаге По сообщениям пресс-службы Российской премьер-лиги (РПЛ), на предстоящем матче ожидается аншлаг. За два дня до игры было продано более 23 тыс. билетов, тогда как стадион в Петровском парке вмещает чуть более 25 тыс. человек. Матчи между "Локомотивом" и "Зенитом" давно являются принципиальными, но повышенных мер безопасности на игре принято не будет, сообщил ТАСС директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин. Пресс-служба УК "Динамо" заверила, что поле полностью готово к Суперкубку. На предстоящем матче будет работать бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, которого Российский футбольный союз признал лучшим судьей по итогам сезона-2018/19. Вопреки ожиданиям, игра пройдет без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR). Эта встреча могла стать первой под эгидой РПЛ, в которой бы использовалась данная технология. Теперь же, как планируется, она начнет работать с первого тура нового розыгрыша чемпионата России. В сезоне-2018/19 система VAR работала на пяти играх Кубка России и четырех стыковых встречах за право сыграть в премьер-лиге. Эти девять игр проводились под эгидой Российского футбольного союза. Изменения в составах команд Нынешнее межсезонье является горячей порой для "Локомотива". Команду уже покинули защитник Виталий Денисов, полузащитники Игорь Денисов, Алан Касаев, Тарас Михалик, Дмитрий Тарасов, Хвича Кварацхелия, нападающие Аршак Корян и Игорь Портнягин. К тому же, тяжелую травму колена получил один из основных бомбардиров команды Джефферсон Фарфан, а полузащитник Мануэл Фернандеш никак не подпишет новое соглашение с клубом. Клуб приобрел двух защитников - Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило, но Семин признался, что для хорошего сезона и достойного выступления в Лиге чемпионов ему требуется еще два-три новичка, которые сразу усилят игру красно-зеленых.

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