Самая престижная шоссейная веломногодневка "Тур де Франс" стартует в Брюсселе

ТАСС, 6 июля. Знаменитая шоссейная многодневная велогонка "Тур де Франс" стартует в субботу в столице Бельгии Брюсселе. Через три недели участники этого грандиозного велосипедного состязания традиционно финишируют на Елисейских полях в Париже.

"Тур де Франс" пройдет уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Участникам предстоит преодолеть 3480,3 км за 21 этап, на 16 и 22 июля запланированы выходные дни. 28 июля гонщики прибудут к финишу многодневки.

Первый этап длиной 194,5 км будет проложен по улицам Брюсселя. Во время второго этапа, который также пройдет в столице Бельгии, будет проведена командная гонка с раздельным стартом. 13-й этап, который пройдет во французском По, будет состоять из индивидуальной гонки с раздельным стартом.

В "Тур де Франс" 2019 года примут участие 176 гонщиков и 22 команд. В их числе единственный представитель России на "Большой петле" 29-летний Ильнур Закарин из швейцарской команды "Катюша-Альпецин", имеющий опыт выступлений на "Тур де Франс". В 2016 году он стал первым на 17-м этапе французской гонки, в 2018 году вошел в десятку лучших общего зачета, заняв девятое место.

"Ильнур будет бороться за победы на отдельных этапах, - сказал ТАСС главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян. - На победу в общем зачете при наличии таких серьезных конкурентов ему будет сложно рассчитывать. Хочу также сказать, что эта гонка будет важна не только для самого Ильнура, но и всей нашей национальной команды. Продолжается олимпийский отбор, и Закарин будет зарабатывать необходимые сборной квалификационные очки".

Также в состав бывшей российской команды на "Тур" вошли британец Алекс Даусетт, австриец Марко Халлер, немцы Рик Цабель и Нильс Политт, датчанин Мадс Вюртц Шмидт, бельгиец Йенс Дебюшер и португалец Жозе Гонсалвеш.

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По итогам гонки будут определены победители в генеральной классификации (лидер будет ехать в желтой майке), в горном зачете (майка в красный горошек), зачете по очкам (зеленая), среди гонщиков до 23 лет (белая майка). Победитель предыдущего этапа получает красный номер.

Впервые многодневная велогонка по дорогам Франции была проведена в 1903 году и была рекламной акцией издания L'Auto (впоследствии - L'Equipe). "Тур де Франс" был отменен лишь в годы Первой и Второй мировых войн.

Американец Лэнс Армстронг в 1999-2005 годах стал победителем в генеральной классификации "Тур де Франс" семь раз подряд, однако после допингового скандала был лишен этих титулов. Пять раз "Тур" выигрывали французы Жан Анкетиль и Бернар Ино, бельгиец Эдди Меркс и испанец Мигель Индурайн. При этом Индурайн выиграл пять раз подряд в 1991-1995 годах.

Четырехкратный победитель престижной веломногодневки британец Крис Фрум пропустит гонку. 12 июня он был госпитализирован после аварии во время многодневки "Критериум Дофине", гонщик находился в реанимации с переломами таза, локтя и ребер. В пятницу Фрум был выписан из больницы.

Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт, показавший результат 83 часа 17 минут 13 секунд. Второе место занял голландский велогонщик Том Дюмулен из Sunweb (+1.51). Третьим в общем зачете стал партнер Томаса по команде Фрум (+2.24), который выиграл три предыдущих "Тур де Франс".