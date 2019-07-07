Булыкин: мелкие ошибки судьи в игре за Суперкубок России не испортили праздник футбола

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Незначительные ошибки главного арбитра Сергея Лапочкина не повлияли на ход и результат матча за Суперкубок России. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал советник генерального директора "Локомотива" бывший нападающий железнодорожников и сборной России Дмитрий Булыкин.

Матч между чемпионом России сезона-2018/19 "Зенитом" и действующим обладателем национального кубка "Локомотивом" прошел в субботу на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина и завершился со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

"Конечно, я рад тому, как закончилась игра, - сказал Булыкин. - При счете 2:1 в пользу "Зенита" я стал немножко нервничать, и всякие плохие мысли стали посещать, но ребята из "Локомотива" молодцы, собрались. Это наш первый трофей в сезоне, он послужит психологическим импульсом на хорошее выступление в чемпионате и Лиге чемпионов, к тому же болельщики давно ждали Суперкубок. При счете 2:1 "Зенит" расслабился и дал почувствовать "Локомотиву", что железнодорожники могут сравнять счет, еще вратарские ошибки у петербуржцев дали о себе знать".

"Грубых ошибок у судьи не было, хотя было много споров по поводу работы арбитра. Но футболисты провели отличный матч, забили много голов, побаловали болельщиков на красивом стадионе, поэтому я думаю, что никто не обратил внимания на мелкие судейские ошибки, они не сильно повлияли на матч и не испортили праздник", - добавил бывший нападающий "Локомотива".

"Зенит" и "Локомотив" встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, в двух предыдущих встречах (2008, 2015) сильнее оказывался клуб из Санкт-Петербурга. "Локомотив" в третий раз стал обладателем Суперкубка России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербургский клуб четыре раза завоевывал трофей - в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в третий раз завоевал трофей, что является рекордом Суперкубка России, по две победы имеют в активе Курбан Бердыев, Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

Следующие игры "Зенит" и "Локомотив" проведут в первом туре чемпионата страны 14 и 15 июля соответственно. Петербуржцы на домашнем поле сыграют против новичка Российской премьер-лиги "Тамбова", а столичный клуб примет казанский "Рубин".