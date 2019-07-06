Красивое начало сезона. "Локомотив" вырвал победу у "Зенита" и завоевал Суперкубок России

Команда Юрия Семина одержала волевую победу со счетом 3:2 и в третий раз в истории выиграла Суперкубок России по футболу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" в матче Олимп - Суперкубка в субботу обыграл петербургский "Зенит" и стал обладателем первого трофея нового футбольного сезона в России. Игру, которая прошла в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке, посетило 21 382 зрителя. Болельщики начали заполнять чашу стадиона за два часа до игры. Часть зрителей предпочла найти себе развлечение внутри арены, так как изменчивая погода обещала ливень. Но выглянувшее солнце привлекло людей обратно на подступы к стадиону, где для зрителей была предусмотрена масса развлечений, открыто множество точек быстрого питания. Дружелюбную атмосферу несколько раз подпортили фанаты, но стражи порядка быстро пресекали всяческие попытки потасовок и оскорблений.

На эту тему "Локомотив" в третий раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Перед началом встречи футболисты "Локомотива" вышли в футболках в поддержку перуанского нападающего команды Джефферсона Фарфана, получившего травму колена в игре за национальную сборную на Кубке Америки. В пятницу 34-летний перуанец успешно перенес операцию, о сроках восстановления игрока станет известно позднее. Кроме того, матч предваряла минута молчания в память о подводниках, погибших в Баренцевом море. Встреча началась без раскачки - уже на шестой минуте нападающий Федор Смолов сильным ударом в ближний угол ворот Андрея Лунева вывел "Локомотив" вперед. Железнодорожники весь тайм смотрелись предпочтительнее соперника, однако не смогли воплотить свое преимущество в очередное взятие ворот. "Зениту" же удалось сравнять счет перед самым перерывом, "гол в раздевалку" оформил иранский форвард Сердар Азмун. Петербуржцы перехватили психологическое преимущество, а уже в начале второго тайма все тот же Азмун двумя неуловимыми движениями принял мяч в штрафной площади соперника, обыграл бразильского защитника Мурило и проткнул мяч мимо Маринато Гилерме, выведя свою команду вперед - 2:1. Показалось, что после этого команда Юрия Семина не сможет найти в себе резервы для того, чтобы хотя бы отыграться. Однако с каждой минутой становилось заметнее, что "Локомотив" на данный момент готов лучше, чем "Зенит". Защита сине-бело-голубых перестала успевать за передвижениями Смолова и братьев Миранчуков, Алексей Миранчук же в течение трех минут с 79-й по 82-ю мастерски исполнил два удара, перевернув ход поединка - 3:2. У "Зенита" не нашлось, что ответить, а "Локомотив" взял четвертый титул за три года, выиграв чемпионат России - 2017/18 и дважды завоевав Кубок России (2016/17, 2018/19). Кроме того, "Локомотив прервал серию неудач в играх против "Зенита" в рамках Суперкубка России. Ранее петербургский клуб одерживал победы над красно-зелеными дважды (2008 - 2:1; 2015 - 1:1 и 4:2 в серии пенальти). "Локомотив" в третий раз выиграл Суперкубок России (2003, 2005, 2019). "Локомотив" не дрогнул После финального свистка игроки "Локомотива" долго не уходили с поля. Футболисты принимали поздравления от родных и персонала клуба, а позднее вместе с Семиным пошли к трибуне, где находились болельщики команды. Главный тренер со слезами на глазах благодарил их за громкую поддержку, а Смолов и полузащитник Дмитрий Баринов в мегафон скандировали кричалки. Однако болельщики "Локомотива" первые 35 минут встречи провели в молчании, что удивило генерального директора клуба Василия Кикнадзе. "Я не знаю, в чем дело, буду узнавать, я до игры не знал, что они будут молчать. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что ребятам легче играть, когда идет поддержка, тем более такая, какая есть у нас на трибунах", - отметил Кикнадзе.

Высказался по этой теме и Семин: "Мы играем для болельщиков, мы должны друг друга слышать. Вы посмотрите, как ради них бьются футболисты, мы должны учитывать мнение каждого болельщика". По мнению гендиректора "Локомотива", команда не дрогнула, когда стала уступать в счете. "Рад, что не дрогнули, когда проигрывали со счетом 1:2, тяжело было, "Зенит" очень хорошо играл. Игроки показали себя мужиками, все боролись, бились, я не могу кого-то отдельно выделить. Спасибо тренерскому штабу, который сумел так подготовить команду за две недели", - добавил он. Выразил благодарность тренерам команды и председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков. "Я хочу выразить благодарность тренерскому штабу за то, что так подвели команду к этому матчу, а игрокам за то, что они бились на поле. Хочу сказать, что мы точно еще не показываем всей своей игры, у нас впереди много работы. Эта победа показывает, что мы на правильном пути, команда в начале этого сезона, на мой взгляд, в лучшем состоянии, чем в начале прошлого", - подчеркнул Мещеряков. Семин бьет рекорды, а Семак недоволен судейством Победа над "Зенитом" позволила Семину установить историческое достижение - тренер "Локомотива" в третий раз выиграл Суперкубок России. По две победы имеют в активе Курбан Бердыев, Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий. "Мы бились за трофей, за себя, нас отлично поддерживали болельщики, приятно, что мы выиграли, тем более у "Зенита", они очень хорошо укомплектованы", - сказал 72-летний Семин.