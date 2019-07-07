ЦСКА не продаст футболиста Чалова в ближайшее время

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба ЦСКА на намерено в ближайшее время продавать нападающего красно-синих Федора Чалова. Об этом на встрече с болельщиками заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу сезона-2018/19, забив 15 голов.

"Можно уверенно заявить, что мы не собираемся Федю никуда отдавать в ближайшее время. Считаем, что пока рано. Разговоров было много, в том числе и про Марио Фернандеса, но мы посчитали, что не стоит его продавать", - сказал Бабаев.

Чалов, который является воспитанником ЦСКА, выступает за основную команду армейцев с 2016 года. В составе команды он стал обладателем Суперкубка России, двукратным серебряным призером чемпионата страны. 21-летний форвард стал самым молодым игроком, выигравшим бомбардирскую гонку чемпионата России, превзойдя достижение Игоря Симутенкова 1994 года.

ЦСКА занял четвертое место по итогам национального первенства в прошедшем сезоне и завоевал право выступать на групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.