Эксперт: судье Лапочкину следовало назначить два пенальти в матче за Суперкубок России

"В первом тайме был момент с участием [защитника "Зенита"] Бранислава Ивановича. Не в обиду Лапочкину - это не он виноват, это уровень его футбольного образования, - он не разбирается в футбольных единоборствах, поэтому он посчитал, что в эпизоде с падением Ивановича в штрафной площади никакого нарушения не было. Похожий эпизод с участием [нападающего "Локомотива" Федора] Смолова во втором тайме, я считаю, что в обоих случаях было нарушение правил, он просто не разобрался в ситуациях, для него это были сложные моменты", - отметил Хусаинов.

Встреча за Суперкубок прошла в Москве на "ВТБ-Арене" и завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:2.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Главному арбитру матча за Суперкубок России по футболу между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" Сергею Лапочкину следовало поставить по одному пенальти в ворота каждой из команд. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Арбитр Лапочкин из Санкт-Петербурга был признан лучшим судьей России по итогам сезона-2018/19.

"Игра со спортивной точки зрения была очень престижная, была высокая доля ответственности. Мне понравилось решение департамента судейства назначить на этот матч лучшего по их экспертным оценкам арбитра сезона Сергея Лапочкина. Я приветствую это решение, лучший арбитр должен судить лучшие матчи, вне зависимости от того, где он живет и где прописан", - считает Хусаинов.

Оздоева стоило удалить в первом тайме

Резервным арбитром встречи был нижегородец Михаил Вилков, который подсказал главному арбитру показать желтую карточку полузащитнику "Зенита" Магомеду Оздоеву за грубое нарушение в первом тайме. Хусаинов считает, что Лапочкину стоило удалить Оздоева, показав прямую красную карточку.

"Первая желтая карточка Оздоеву была предъявлена с подсказки резервного судьи Вилкова, это не красит квалификацию арбитра в поле, - сказал Хусаинов. - Была простейшая ситуация - отбор мяча в прыжке двумя ногами, это прямая красная карточка. Лапочкин дал свисток, зафиксировал нарушение и хотел продолжить игру, но Вилков его подозвал, они пошептались, Лапочкин подозвал Оздоева и дал ему желтую карточку. Ты лучший арбитр России, а на грубое нарушение просто свистнул, на такое нарушение любая бабка свистнет, тут нужны дисциплинарные санкции".

"Получается, что подсказал Вилков, а он стоит рядом со скамейками запасных. Вы же знаете, кто рядом со скамейкой запасных "Локомотива" (бывший арбитр Станислав Сухина является начальником команды "Локомотива" - прим. ТАСС)", - отметил Хусаинов.

Лапочкин принял решение показать вторую желтую карточку Оздоеву в компенсированное время ко второму тайму.

"После того, как Миранчук забил третий гол в ворота "Зенита", Лапочкин уже спокойно судил. Вторую желтую карточку Оздоеву показал абсолютно по делу", - заключил Хусаинов.

"Локомотив" впервые с 2005 года и в третий раз в истории выиграл Суперкубок России.