СМИ: Месси могут отстранить от выступлений за сборную Аргентины на два года

ТАСС, 7 июля. Аргентинский футболист Лионель Месси может получить двухлетний запрет на выступления за национальную сборную в связи с обвинениями в коррупции Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Об этом сообщила в воскресенье испанская газета As .

В субботу сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Америки, который проходит в Бразилии. На 37-й минуте встречи арбитр удалил за неспортивное поведение капитанов команд - Месси и Гари Меделя. Аргентинец после игры отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Как сообщает источник, федерация может присудить аргентинцу максимальное наказание за критику работы организации в виде двухлетнего отстранения от игр за национальную команду. Таким образом, аргентинец может пропустить отборочный турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, а также Кубок Америки 2020 года, который пройдет в Аргентине и Колумбии.

Сборная Аргентины в пятый раз в истории завоевала бронзовые награды турнира, аргентинцы 14 раз становились обладателями главного трофея. В финальном матче Кубка Америки, который проходит в настоящий момент, встречаются сборные Бразилии и Перу.