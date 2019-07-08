Мэр Екатеринбурга: объекты Универсиады должны быть готовы к началу 2023 года

"Построить все объекты надо в первом квартале 2023 года. Потом их испытывать, проводить спортивные соревнования и так далее. То есть тестировать", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Подготовка инфраструктуры летней Универсиады - 2023 в Екатеринбурге должна быть завершена в первом квартале 2023 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам мэр города Александр Высокинский на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

Высокинский добавил, что власти города пока изучают две площадки, на которых должны будут проходить основные соревнования. Сделать выбор планируется в течение 3-4 месяцев. Инвестиции в подготовку оцениваются в "несколько десятков миллиардов рублей".

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году - "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.