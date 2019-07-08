Футболист "Зенита" Сутормин заявил, что не мог отказаться от возвращения в Санкт-Петербург

ТАСС, 8 июля. Новичок "Зенита" полузащитник Алексей Сутормин не мог отказаться от возвращения в Санкт-Петербург. Об этом 25-летний футболист заявил в интервью пресс-службе команды.

В понедельник Сутормин перешел из казанского "Рубина" в "Зенит", подписав контракт на три года с возможностью продления еще на один. В конце июня "Рубин" объявил о подписании контракта с игроком сроком на четыре года.

"Это был сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие", - заявил Сутормин.

"Я провел хороший сезон, задал планку, и теперь нужно сделать так, чтобы эта планка поднималась только выше. Все дело во мне - нужно работать, работать и еще раз работать, показывать свою состоятельность, доказывать ее на поле, доказывать тренерам и расти. "Зенит" - лучшая команда для этих целей, действующий чемпион страны, команда, которая играет в еврокубках, в Лиге чемпионов", - добавил он.

В прошедшем сезоне Сутормин провел в составе "Оренбурга" 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Полузащитник находился в академии "Зенита" в 2010-2012 годах, проведя за команду два матча в молодежном первенстве России.