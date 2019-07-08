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Футбол в России

Сутормин подписал контракт с "Зенитом"

Соглашение рассчитано на три года с возможностью продления еще на год
Алексей Сутормин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Алексей Сутормин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 8 июля. Полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с санкт-петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на три года с возможностью продления еще на один.

"Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Алексей Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" 29 июня. Впоследствии "Зенит" сумел предложить условия, которые устроили и наш клуб, и самого игрока", - говорится в сообщении пресс-службы казанского "Рубина".

"Рубин" 29 июня объявил о подписании контракта с игроком сроком на четыре года. По данным газеты "Бизнес Online", руководство казанского клуба составило контракт с футболистом, однако не зарегистрировало его.

В прошедшем сезоне Сутормин провел в составе "Оренбурга" 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

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