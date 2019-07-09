Прядкин: трансфер Сутормина в "Рубин" не был зарегистрирован лигой

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Переход полузащитника Алексея Сутормина из "Оренбурга" в казанский "Рубин" не был официально зарегистрирован в системе Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

29 июня "Рубин" объявил о подписании контракта с 25-летним Суторминым сроком на четыре года. По данным издания "Бизнес Online", руководство казанского клуба составило контракт с футболистом, однако не зарегистрировало его. В понедельник футболист перешел в "Зенит", подписав контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.

"Никаких нарушений закона не было, он не был зарегистрирован в лиге, фиксации в единой системе не было. Бывают такие переходы, юридически нет никаких нарушений", - отметил Прядкин.

В прошедшем сезоне Сутормин провел в составе "Оренбурга" 31 матч во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.