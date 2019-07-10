Открытый микрофон. "Локомотив" провел встречу с болельщиками перед стартом РПЛ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" провел встречу с болельщиками клуба перед стартом очередного розыгрыша чемпионата России по футболу. Мероприятие вышло за рамки традиционного формата и закончилось в полночь из-за большого количества вопросов в адрес генерального директора столичной команды Василия Кикнадзе.

Встречу назначили на 19:00 мск, но сильнейший ливень не позволил планам осуществиться. Начало перенесли на час позже, после этого более четырех тысяч преданных болельщиков "Локомотива" смогли увидеть своих кумиров. Мероприятие стартовало с вручения серебряных медалей за предыдущее национальное первенство футболистам, тренерскому штабу и персоналу клуба. Награждение прошло при участии главы Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина, исполнительного директора РПЛ Сергея Чебана, председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова, а также Кикнадзе.

"От души поздравляю болельщиков и команду с серебряными медалями, наверное, вы хотели большего и ставите планку по завоеванию самых высоких наград. У нас очень интересный чемпионат, желаю вам каждый год повторять успехи. Посещаемость стадионов растет, посещаемость матчей на вашей арене растет, поздравляю с этим. Успехов вам в новом сезоне", - сказал Прядкин.

Амбициозное высказывание позволил себе Мещеряков. "Года три назад мы говорили, что "Локомотив" становится великим российским клубом. Я думаю, что недалеко продолжение. Мы станем великим европейским клубом, именно с вашей помощью и с помощью футболистов сможем этого добиться", - подчеркнул председатель совета директоров столичного клуба.

После официальной части клуб презентовал новичков, которыми стали защитники Дмитрий Живоглядов и Серкейра Мурило. Затем состоялась товарищеская игра между футболистами "Локомотива" и командой болельщиков, прошедших предварительный отбор для участия в матче. В упорной встрече, длившейся 30 минут, победу одержали профессионалы со счетом 4:0. Арбитром матча стал начальник "Локомотива" Станислав Сухина, имеющий за плечами богатую и долгую карьеру рефери.

В теплой атмосфере фанаты и их кумиры смогли пообщаться как на поле, так и вне его. Игра завершилась символическим обменом футболками. Но, как оказалось, все самое интересное и горячее ждало публику далее.

Ситуации с Гилерме и Тарасовым

На сессию "вопрос-ответ" пришли Кикнадзе, главный тренер команды Юрий Семин, а также игроки Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев и Борис Ротенберг. Среди серии стандартных комментариев громко прозвучали слова голкипера Гилерме о ситуации с новым контрактом.

"Ситуация по контракту не очень приятная, переговоры идут уже 6-7 месяцев. Моей мечтой всегда было остаться здесь, закончить карьеру в команде, но, к сожалению, все зависит не от меня. Считаю, что клуб должен прилагать больше усилий, если хочет оставить футболиста, который отыграл здесь 12 лет. Такая же неприятная ситуация произошла и с Дмитрием Тарасовым, игравшим за нас почти 10 лет", - сказал Гилерме, который выступает за "Локомотив" с 2007 года.

Позднее, когда слово перед собравшимися держал уже один Кикнадзе, гендиректор раскрыл все карты по ситуации с одним из старожилов команды. "Мы не готовы повторить предложение Гилерме от другого московского клуба, мы сделали свое по схеме "1+1", а у него лежит контракт на три года - хорошее, сильное и богатое предложение. У нас с ним соглашение до 31 декабря, они просят, чтобы мы отпустили сейчас, но по сумме выкупа не договорились. Вероятно, он доиграет до конца календарного года и уйдет", - заявил Кикнадзе.

По словам генерального директора клуба, первое предложение в размере €1,9 млн не устроило голкипера, но и дальнейшее увеличение зарплаты не сдвинуло дело с мертвой точки. "В том положении, в котором клуб находится, я не могу за верность платить такую цену", - резюмировал он.

Сложная ситуация сложилась и с полузащитником Дмитрием Тарасовым, который получил травму в конце сезона и покинул "Локомотив" после истечения контракта. Сам футболист присутствовал на встрече и получил серебряную медаль, но от комментариев отказался. Позицию клуба по данной ситуации обозначил Кикнадзе.

"Дима попросил разрешение поехать в клинику в Барселону, чтобы там пройти реабилитацию после травмы, которую получил в последнем матче сезона. На месте футболист принял решение об операции, также он считает, что SMS со стороны врача со словом "хорошо" является одобрением от медицинского штаба. Мы так не считаем, тем не менее запросили у Димы все медицинские справки, врачи команды обратились в три европейские клиники, которые сказали, что такая травма лечится терапевтическим путем без хирургического вмешательства", - сказал Кикнадзе, отметив, что дело может дойти до судебных разбирательств.

Трансферный бюджет и цены на абонементы

Самой горячо обсуждаемой темой встречи стала новая билетная программа "Локомотива", согласно которой цены на абонементы были существенно увеличены почти для всех категорий болельщиков. Кикнадзе признал, что клуб сделал ошибку, не объяснив сути перемен поклонникам команды. Однако он заявил, что показатели продажи абонементов выше, чем в прошлом сезоне.

"Цифры на сегодня говорят о том, что мы идем с опережением на 25% по продажам и на 80% по выручке. На данный момент мы продали 3018 абонементов", - заявил функционер, подчеркнув, что вырученные на данной программе деньги пойдут на улучшение инфраструктуры "РЖД-Арены" для болельщиков.

Спросили болельщики и про трансферную политику клуба. Осенью "Локомотив" будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов, для этого необходимо усиление состава. Вопрос теперь стоит более остро на фоне ухода целой группы игроков и тяжелой травмы одного из главных бомбардиров перуанца Джефферсона Фарфана. Однако, по словам Кикнадзе, клуб может позволить себе потратить сейчас не более €3 млн, эти деньги пойдут на опорного полузащитника.

Не осталась без внимания болезненная тема ухода молодого грузинского таланта Хвичи Кварацхелии. 18-летний полузащитник после полугодичной аренды в "Локомотиве", несмотря на устные договоренности, не стал подписывать полноценный контракт с железнодорожниками и ушел в казанский "Рубин". "Ситуация с Хвичей - большая беда. Считаю, что его интересами пожертвовали агенты, я отказался повторять предложение из Казани, он не виноват в этой ситуации, не надо оскорблять, его просто увезли агенты и заработали на этом", - заявил гендиректор клуба.

"Анализируя, что сделал не так, думаю, нужно было быть более жестким в соблюдении согласованных договоренностей. Не получилось немедленно подписать соглашение", - заключил он.

Встреча длилась более пяти часов, а Кикнадзе без перерывов отвечал на вопросы почти два часа. После завершения мероприятия функционер подошел к болельщикам и беседовал с ними еще 45 минут. Поклонники "Локомотива" получили исчерпывающие ответы на свои вопросы, а также имеют теперь пищу для размышлений. Уже в следующий понедельник красно-зеленые начинают борьбу в чемпионате России домашним матчем с "Рубином", где, несмотря на все проблемы, намерены претендовать на самые высокие места.