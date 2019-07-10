Вопрос о демонтаже временных трибун на "Екатеринбург-Арене" будет решен в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга решат вопрос о возможном демонтаже временных трибун на "Екатеринбург-Арене", которые были установлены для проведения матчей чемпионата мира по футболу, до конца 2019 года. Возможно, их будут использовать во время проведения летней Универсиады в 2023 году, сообщил в среду журналистам мэр города Александр Высокинский на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Для города в постоянном режиме стадион на 35 тыс. мест не нужен, а 25 тыс. мест - это то, что нам нужно. Мы смотрим, когда эти трибуны надо разбирать. В планах это стоит на 2019 год, но надо будет проанализировать это действие при подготовке к Универсиаде, возможно, нам понадобятся 35 тыс. мест. С коллегами из FISU [Международной федерации университетского спорта] мы сейчас это смотрим", - сказал он.

Ранее директор заявочного комитета "Екатеринбург-2023" Александр Чернов сообщил ТАСС, что демонтаж трибун начнется в 2019 году, а президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов отметил, что произойдет это не раньше ноября.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады 2023 года было принято FISU 2 июля. Церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на "Екатеринбург-Арене". Стадион получил известность благодаря своим временным трибунам, получившим в народе название "уши", сейчас он способен вместить 35 тыс. зрителей.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.