Россиянка Нифонтова снялась с ралли "Шелковый путь" в результате аварии

ТАСС, 10 июля. Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова снялась с ралли "Шелковый путь" из-за травмы, полученной в результате аварии на четвертом этапе. Об этом сообщает пресс-служба гонки.

"Где-то километров через десять после зоны дозаправки я увлеклась пилотированием по ходовым дорожкам и по собственной вине прозевала в дорожной книге пометку "Яма 3", - отметила 40-летняя Нифонтова. - На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой, и я на всем ходу, успев только приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла, в результате чего я упала. Меня осмотрели медики и установили, что сломана ключица, решение об операции будет принято в больнице в Москве. Для меня это первое большое соревнование, на котором я не финиширую, видимо, придется брать реванш в следующем году".

В общем зачете после трех этапов россиянка занимала 19-е место.

Нифонтова стала чемпионкой мира по кросс-кантри Международной мотоциклетной федерации (FIM) в 2015 году и вице-чемпионкой ралли-рейда "Дакар" (2017) в женском зачете. В январе 2019 года она стала первой гонщицей, прошедшей "Дакар" без технической поддержки.

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составит 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.