Федерация окажет помощь семье погибшей в Польше российской гандболистки

ТАСС, 10 июля. Федерация гандбола России (ФГР) выступила с заявлением относительно гибели в Польше игрока женской сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. На официальном сайте отмечается, что федерация окажет финансовую поддержку семье спортсменки.

20-летняя Королева 7 июля утонула в одном из водоемов населенного пункта Старе-Яблонки, где 2-7 июля проходил чемпионат Европы. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве.

"В ближайшее время будет решен вопрос о перевозке погибшей спортсменки на родину. ФГР возьмет на себя все расходы по организации похорон Екатерины Королевой и окажет финансовую поддержку ее семье", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что федерация находится в контакте с генеральным консульством России в Гданьске и располагает всей необходимой информацией об инциденте, но не может разглашать подробности до завершения всех следственных и процессуальных действий, а также во избежание спекуляций.

Федерация гандбола выразила соболезнования родным и близким Екатерины Королевой. В заявлении отмечается, что ФГР получила соболезнования от президента Европейской федерации гандбола Михаэля Видерера. Письма со словами поддержки прислали федерации гандбола Испании, Азербайджана, Грузии и других стран.

Королева занималась гандболом с 15 лет, выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, также играла за молодежную сборную России.