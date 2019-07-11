Овечкин назван лучшим игроком сезона НХЛ по версии американской премии ESPY

На премию также претендовали россиянин Никита Кучеров ("Тампа"), канадцы Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") и Натан Маккиннон ("Колорадо"). В прошлом году Овечкин стал лучшим спортсменом по версии ESPY. Россиянин был первым хоккеистом, удостоенным этой награды. В сезоне-2017/18 Овечкин вместе с "Вашингтоном" завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли.

В минувшем сезоне Овечкин в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В истории НХЛ он уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.

Премия ESPY вручается с 1993 года. С 1993 по 2014 год награду вручал американский спортивный телеканал ESPN, с 2014 года церемонию проводит телесеть ABC. Приз от ESPY вручается за выдающиеся достижения в спорте в течение года, его называют спортивным "Оскаром" и сравнивают с премиями "Грэмми" и "Эмми".