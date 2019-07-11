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НХЛ

Овечкин назван лучшим игроком сезона НХЛ по версии американской премии ESPY

На премию также претендовали Никита Кучеров, Коннор Макдэвид и Натан Маккиннон
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 11 июля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии престижной американской премии ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly Award). Церемония награждения прошла в ночь на четверг в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния).

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На премию также претендовали россиянин Никита Кучеров ("Тампа"), канадцы Коннор Макдэвид ("Эдмонтон") и Натан Маккиннон ("Колорадо"). В прошлом году Овечкин стал лучшим спортсменом по версии ESPY. Россиянин был первым хоккеистом, удостоенным этой награды. В сезоне-2017/18 Овечкин вместе с "Вашингтоном" завоевал первый в истории клуба Кубок Стэнли.

В минувшем сезоне Овечкин в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. В истории НХЛ он уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.

Премия ESPY вручается с 1993 года. С 1993 по 2014 год награду вручал американский спортивный телеканал ESPN, с 2014 года церемонию проводит телесеть ABC. Приз от ESPY вручается за выдающиеся достижения в спорте в течение года, его называют спортивным "Оскаром" и сравнивают с премиями "Грэмми" и "Эмми".

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