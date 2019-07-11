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Бокс

Бывший чемпион мира Дрозд считает, что карьера российского боксера Лебедева была успешной

Спортсмен объявил о завершении карьеры в четверг

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Карьера бывшего чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Дениса Лебедева была успешной благодаря громким боям. Об этом ТАСС заявил бывший чемпион мира Григорий Дрозд.

Ранее Лебедев официально объявил о завершении карьеры.

"Карьера Дениса была успешной, - сказал Дрозд. - Бои с Роем Джонсом, Джеймсом Тони и Гильермо Джонсом привлекали большой интерес аудитории. Он был чемпионом мира. Поэтому карьера была успешной".

"Денис целеустремленный и прямой парень, а также решительный. Эти качества помогут ему в дальнейшей жизни", - добавил собеседник агентства.

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с российским боксером. Однако в конце июня Лебедев вновь был лишен этого статуса после отказа проводить бой против "регулярного" чемпиона WBA француза Арсена Гуламиряна.

На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

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