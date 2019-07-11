Менеджер Лебедева: после ухода из бокса спортсмен займется политической карьерой

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев давно думал о завершении карьеры, поскольку для него не осталось значимых поединков, теперь он займется политикой. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

Ранее Лебедев объявил о завершении карьеры.

"Долго к этому шло и давно обсуждалось завершение карьеры, - сказал Корнилов. - Последний бой, который был значимым для Дениса, это бой с Александром Усиком. Так как он не состоялся, то судьба сложилась так, что пришло время завершить карьеру. Рассматривали возможности провести последний бой, но у Дениса накопилось много обязательств, в том числе семейных".

"Он будет развиваться в политической карьере. Но также Денис остается частью нашей команды, он будет поддерживать бокс и вообще спорт", - добавил собеседник агентства.

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с российским боксером. Позднее WBA постановила, что россиянин должен провести бой с французом Арсеном Гуламиряном. Но стороны не сумели достигнуть соглашения, Лебедев был лишен титула и исключен из рейтинга организации.

На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.