Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет создана в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Дирекция по реализации и строительству объектов летней Универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге, будет создана до конца июля 2019 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Думаю, до конца месяца будет создана дирекция по реализации и строительству объектов инфраструктуры Универсиады. Схема взаимодействия с федеральными министерствами сегодня понятна - мы проговорили это с вице-премьером российского правительства Татьяной Голиковой, с министром образования, с министром спорта. В общем, мы уже начали работать", - сказал он.

Куйвашев добавил, что Универсиада позволит укрепить материально-техническую базу Уральского федерального университета. "Будет построена абсолютно новая деревня, которая впоследствии будет использоваться как кампус. Будут новые корпуса университета, спортивные объекты", - отметил он.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.