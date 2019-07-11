Евгений Куйвашев: ИННОПРОМ подтвердил статус Екатеринбурга как промышленной столицы страны

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в интервью ТАСС рассказал о предварительных итогах Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, и важнейших для региона проектах.

— Мне очень нравится. Мы растем каждый год и подтверждаем статус промышленной столицы страны. А сейчас получили еще один очень важный объект — Конгресс-холл. В этом году в нем проходили мероприятия GMIS, но уже со следующего года там будут проходить все конгрессные, форумные мероприятия ИННОПРОМа.

О том, что площадка становится все более востребованной, говорит тот факт, что по итогам трех дней работы выставки ее посетили уже около 40 тыс. аккредитованных гостей. И нужно учитывать, что это данные организаторов ИННОПРОМа, то есть не учтено число гостей саммита GMIS. Плюс практика показывает, что четвертый день всегда самый оживленный. Поэтому, я думаю, мы в этом году средние значения по посетителям превысим.

Сегодня на выставке 15 национальных экспозиций. Это значит, что эти страны закладывают деньги у себя в бюджетах для того, чтобы привезти сюда свою экспозицию, что лучшим образом доказывает востребованность такой площадки.

— ИННОПРОМ в этом году проходит в партнерстве с Турцией. Какие совместные проекты уже есть и какие направления являются более перспективными?

— У нас есть достаточно успешные совместные проекты. Например, группа "МидЮрал" с 2017 года по договору с турецкой промышленной группой "Йылдырым" (YILDIRIM GROUP) поставляет низкоуглеродистый феррохром и металлический хром нашего производства. И в дни проведения ИННОПРОМа стороны вместе с Российским экспортным центром подписали еще один меморандум, который позволит привлечь инвестиции для дальнейшего расширения производства на базе Ключевского завода ферросплавов и предприятия "Русский хром 1915" (входят в группу "МидЮрал"). Есть примеры совместных проектов в сфере строительства.

По итогам 2018 года товарооборот Свердловской области и Турецкой Республики составил $185 млн. Это 18-е место среди стран — торговых партнеров региона, и товарооборот надо однозначно увеличивать, нужно переводить наше взаимовыгодное партнерство на системную основу. И мы уже встали на этот путь. В первом квартале 2019 года, когда начали активно контактировать в рамках подготовки к выставке, товарооборот вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $59,5 млн. Если говорить о перспективных направлениях сотрудничества, которым выставка ИННОПРОМ сможет придать дополнительный импульс, то мы проводим переговоры с турецкими коллегами и ожидаем расширения нашего сотрудничества. Конечно же, в первую очередь в машиностроении, в горных работах, идем в IT-сферу, медицинские технологии и развитие туризма. Мы все понимаем, что это одно из ключевых направлений для Турции, но мы хотим развивать именно сотрудничество в части промышленности. Поэтому мы сегодня такие переговоры ведем, и я уверен, что по итогам проведения ИННОПРОМа у нас появится ряд проектов, которые мы будем совместно реализовывать.

У турецкой стороны есть хорошие компетенции в производстве текстиля, в том числе по выпуску спецтканей, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности — химической, металлургической, связанной с агрессивными средами. И мы на полях выставки договорились проработать тему создания совместного производства на территории Свердловской области с тем, чтобы локализовать здесь выпуск материала и производить спецодежду, востребованную как в нашем регионе, так и в соседних областях. Минпромнауки по моему поручению предметно занимается это темой совместно с турецкими партнерами.

— Как ИННОПРОМ отразится на росте товарооборота с Турцией?

— Когда Министерством промышленности и торговли принимается решение по привлечению стран к участию в партнерстве ИННОПРОМ, то подразумевается вопрос расширения сотрудничества. Если говорить о выставках, которые уже проходили, то страны-партнеры — Япония, Китай, Индия, Южная Корея — после проведения ИННОПРОМа, как правило, наращивали объемы товарооборота со Свердловской областью. Всегда идет увеличение. В данном случае прогноз давать — дело неблагодарное. Потому что я не хочу, что называется, спугнуть удачу. Но думаю, что увеличение будет. Потому что нет такой страны, которая была бы у нас в партнерстве и не увеличился бы товарооборот. Он увеличивается всегда. Минимум в 1,8 раза.

— Тема нынешнего ИННОПРОМа — цифровое производство — тесно переплетается с реализацией нацпроекта, посвященного цифровой экономике. Достаточно ли в Свердловской области сил, средств и компетенций для того, чтобы справиться с этим проектом самостоятельно, или нужно привлекать сторонние какие-то ресурсы?

— Мы в состоянии справиться, но под своим углом зрения. Сегодня мир не стоит на месте. Меняются подходы к цифровизации, меняется отношение людей, нужно наращивать компетенции в этой области. И делать это через общение, через обмен опытом, через реализацию совместных проектов, приобретение технологий… На наших стендах представлены прекрасные проекты, которые реализуются за рубежом. Это достаточно серьезная работа. Но "цифра" — это та вещь, которая не может быть постоянной, она меняется. И здесь без взаимодействия нельзя. И на ИННОПРОМе, в частности, идет работа по наращиванию сотрудничества.

— Вы уже упомянули о том, что в этом году сдан в эксплуатацию новый Конгресс-холл. Нет опасения, что такие громадные площади будут простаивать между выставками?

— Нет. Уже сейчас здесь ежегодно проходит около 100 мероприятий. А с введением Конгресс-холла мы получаем площадку, способную принимать концерты мировых звезд. Уже в ближайшее время там пройдет концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Есть и другие планы, которые я пока не буду озвучивать.

— В дни выставки Екатеринбург посетил Владимир Путин, какие проекты удалось ему презентовать?