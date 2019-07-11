Евгений Куйвашев: ИННОПРОМ подтвердил статус Екатеринбурга как промышленной столицы страны

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в интервью ТАСС рассказал о предварительных итогах Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, и важнейших для региона проектах.
— Евгений Владимирович, как вам нынешний ИННОПРОМ?
— Мне очень нравится. Мы растем каждый год и подтверждаем статус промышленной столицы страны. А сейчас получили еще один очень важный объект — Конгресс-холл. В этом году в нем проходили мероприятия GMIS, но уже со следующего года там будут проходить все конгрессные, форумные мероприятия ИННОПРОМа.
О том, что площадка становится все более востребованной, говорит тот факт, что по итогам трех дней работы выставки ее посетили уже около 40 тыс. аккредитованных гостей. И нужно учитывать, что это данные организаторов ИННОПРОМа, то есть не учтено число гостей саммита GMIS. Плюс практика показывает, что четвертый день всегда самый оживленный. Поэтому, я думаю, мы в этом году средние значения по посетителям превысим.
Сегодня на выставке 15 национальных экспозиций. Это значит, что эти страны закладывают деньги у себя в бюджетах для того, чтобы привезти сюда свою экспозицию, что лучшим образом доказывает востребованность такой площадки.
— ИННОПРОМ в этом году проходит в партнерстве с Турцией. Какие совместные проекты уже есть и какие направления являются более перспективными?
— У нас есть достаточно успешные совместные проекты. Например, группа "МидЮрал" с 2017 года по договору с турецкой промышленной группой "Йылдырым" (YILDIRIM GROUP) поставляет низкоуглеродистый феррохром и металлический хром нашего производства. И в дни проведения ИННОПРОМа стороны вместе с Российским экспортным центром подписали еще один меморандум, который позволит привлечь инвестиции для дальнейшего расширения производства на базе Ключевского завода ферросплавов и предприятия "Русский хром 1915" (входят в группу "МидЮрал"). Есть примеры совместных проектов в сфере строительства.
По итогам 2018 года товарооборот Свердловской области и Турецкой Республики составил $185 млн. Это 18-е место среди стран — торговых партнеров региона, и товарооборот надо однозначно увеличивать, нужно переводить наше взаимовыгодное партнерство на системную основу. И мы уже встали на этот путь. В первом квартале 2019 года, когда начали активно контактировать в рамках подготовки к выставке, товарооборот вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $59,5 млн. Если говорить о перспективных направлениях сотрудничества, которым выставка ИННОПРОМ сможет придать дополнительный импульс, то мы проводим переговоры с турецкими коллегами и ожидаем расширения нашего сотрудничества. Конечно же, в первую очередь в машиностроении, в горных работах, идем в IT-сферу, медицинские технологии и развитие туризма. Мы все понимаем, что это одно из ключевых направлений для Турции, но мы хотим развивать именно сотрудничество в части промышленности. Поэтому мы сегодня такие переговоры ведем, и я уверен, что по итогам проведения ИННОПРОМа у нас появится ряд проектов, которые мы будем совместно реализовывать.
У турецкой стороны есть хорошие компетенции в производстве текстиля, в том числе по выпуску спецтканей, которые могут быть использованы в различных отраслях промышленности — химической, металлургической, связанной с агрессивными средами. И мы на полях выставки договорились проработать тему создания совместного производства на территории Свердловской области с тем, чтобы локализовать здесь выпуск материала и производить спецодежду, востребованную как в нашем регионе, так и в соседних областях. Минпромнауки по моему поручению предметно занимается это темой совместно с турецкими партнерами.
— Как ИННОПРОМ отразится на росте товарооборота с Турцией?
— Когда Министерством промышленности и торговли принимается решение по привлечению стран к участию в партнерстве ИННОПРОМ, то подразумевается вопрос расширения сотрудничества. Если говорить о выставках, которые уже проходили, то страны-партнеры — Япония, Китай, Индия, Южная Корея — после проведения ИННОПРОМа, как правило, наращивали объемы товарооборота со Свердловской областью. Всегда идет увеличение. В данном случае прогноз давать — дело неблагодарное. Потому что я не хочу, что называется, спугнуть удачу. Но думаю, что увеличение будет. Потому что нет такой страны, которая была бы у нас в партнерстве и не увеличился бы товарооборот. Он увеличивается всегда. Минимум в 1,8 раза.
— Тема нынешнего ИННОПРОМа — цифровое производство — тесно переплетается с реализацией нацпроекта, посвященного цифровой экономике. Достаточно ли в Свердловской области сил, средств и компетенций для того, чтобы справиться с этим проектом самостоятельно, или нужно привлекать сторонние какие-то ресурсы?
— Мы в состоянии справиться, но под своим углом зрения. Сегодня мир не стоит на месте. Меняются подходы к цифровизации, меняется отношение людей, нужно наращивать компетенции в этой области. И делать это через общение, через обмен опытом, через реализацию совместных проектов, приобретение технологий… На наших стендах представлены прекрасные проекты, которые реализуются за рубежом. Это достаточно серьезная работа. Но "цифра" — это та вещь, которая не может быть постоянной, она меняется. И здесь без взаимодействия нельзя. И на ИННОПРОМе, в частности, идет работа по наращиванию сотрудничества.
— Вы уже упомянули о том, что в этом году сдан в эксплуатацию новый Конгресс-холл. Нет опасения, что такие громадные площади будут простаивать между выставками?
— Нет. Уже сейчас здесь ежегодно проходит около 100 мероприятий. А с введением Конгресс-холла мы получаем площадку, способную принимать концерты мировых звезд. Уже в ближайшее время там пройдет концерт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Есть и другие планы, которые я пока не буду озвучивать.
— В дни выставки Екатеринбург посетил Владимир Путин, какие проекты удалось ему презентовать?
— Президент нам настоятельно рекомендует развивать технологии в реализации национальных проектов. И безусловно, нынешняя выставка проходит в контексте реализации нацпроектов. За время пребывания можно показать лишь малую часть проектов, но самое интересное, конечно, мы ему рассказали. Это реализация наших цифровых платформ и стенд Минпромторга. Это реализация глобальных проектов в авиастроении, в машиностроении, в железнодорожном машиностроении. Это цифровые платформы организаций, работы крупнейших предприятий…
— А про подготовку к Универсиаде удалось поговорить?
— Да. Летняя Универсиада входит в десятку крупнейших мировых спортивных событий. Как правило, в ней участвуют свыше 10 тыс. атлетов. Это примерно сопоставимо с Олимпиадой, только студенческого уровня. Безусловно, Универсиада — это возможность серьезно укрепить материально-техническую базу нашего университета. Будет построена абсолютно новая деревня, которая впоследствии будет использоваться как кампус. Будут новые корпуса университета, спортивные объекты. Предстоит огромная работа. Мы уже начали ее. Думаю, до конца месяца будет создана дирекция по реализации и строительству объектов инфраструктуры Универсиады. Схема взаимодействия с федеральными министерствами сегодня понятна — мы проговорили это с вице-премьером российского правительства Татьяной Голиковой, с министром образования, с министром спорта. В общем, мы уже начали работать.
— Когда будет все-таки понимание по площадке, где расположится эта деревня?
— Понимание предварительное уже есть. Но я не хочу забегать вперед. Как только мы спланируем полный комплекс работ, а это публичная информация, мы обязательно об этом скажем.
— Сообщалось, что в Свердловской области планируется реализовать пилотный проект по обращению с нефтесодержащими отходами для вовлечения их во вторичный оборот. На какой стадии сейчас находится этот проект?
— Это действительно очень серьезная проблема в первую очередь для мегаполисов и городов с развитой промышленностью. Ежедневно только в Екатеринбурге формируется порядка 30 тонн нефтесодержащих отходов, поэтому мы активно подключились к решению вопроса по их переработке и вторичному использованию. В настоящее время в регионе идет подготовка к запуску пилотного проекта "Обращение с нефтесодержащими отходами".
В первую очередь должен быть составлен максимально полный список крупных промышленных предприятий, а также предприятий малого и среднего бизнеса, которые образуют нефтеотходы. Предполагается также выработать предложения по совершенствованию системы нормативно-правового регулирования. В частности, необходимо создать условия для того, чтобы перерабатывать эти отходы во вторсырье стало выгодным. Нам необходимо консолидировать усилия для формирования цивилизованного рынка в этой сфере.