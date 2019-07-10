Свердловские власти сообщили, что область получает от проведения ИННОПРОМа до 2 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Экономический эффект от проведения международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге составляет 1,5-2 млрд рублей, сообщил в среду первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов на заседании регионального политсовета "Единой России", которое проходит на площадке выставки.

"Екатеринбург становится центром крупных международных событий. Это несет определенный экономический эффект, есть определенные методики подсчета. От ИННОПРОМа в том формате, который мы сегодня имеем, экономический эффект за четыре дня его проведения составляет около 1,5-2 млрд рублей. Это вливание в экономику города", - сказал он.

Орлов добавил, что за первый день работы выставку посетили более 22,5 тыс. человек. По словам первого замгубернатора, глава региона Евгений Куйвашев поставил задачу проводить в год пять-шесть масштабных мероприятий для повышения инвестиционной привлекательности города и региона.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.