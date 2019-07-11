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Бокс

Валуев: Лебедев твердо вписал свое имя в историю бокса

В четверг 39-летний боксер объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев навсегда вписал свое имя в историю профессионального бокса. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев.

В четверг 39-летний спортсмен в своем Instagram объявил о завершении профессиональной карьеры.

"Вклад Лебедева однозначно есть, он стал чемпионом. Он твердо вписал свое имя в историю профессионального бокса", - сказал Валуев.

1 мая Лебедев был восстановлен в статусе суперчемпиона мира по версии WBA после того, как действующий на тот момент обладатель пояса украинец Александр Усик отказался от боя с российским боксером. Однако в конце июня Лебедев вновь был лишен этого статуса после отказа проводить бой против "регулярного" чемпиона WBA француза Арсена Гуламиряна.

На счету россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения. В последний раз Лебедев выходил на ринг в ноябре прошлого года, победив американца Майка Уилсона решением судей.

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