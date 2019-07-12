Федерер обыграл Надаля и в 12-й раз вышел в финал Уимблдона

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Третья ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) швейцарец Роджер Федерер обыграл в полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде испанца Рафаэля Надаля. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

37-летний швейцарец, имеющий на турнире второй номер посева, победил 32-летнего испанца (3) со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. Федерер и Надаль в 40-й раз встретились на турнирах ATP, Федерер одержал 16-ю победу, в активе испанца 24 победы. Теннисисты в четвертый раз провели матч в рамках Уимблдона, ранее они трижды играли в финалах, в которых дважды побеждал швейцарец (2006, 2007), а в 2008-м верх взял уже Надаль.

Кроме того, Федерер одержал 101-ю победу в матчах на Уимблдоне, что является лучшим результатом по выигранным встречам на каком-либо из турниров серии Большого шлема. До этого рекорд принадлежал американцу Джимми Коннорсу (98 побед в матчах на Открытых чемпионатах США).

В финале швейцарец встретится с сербом Новаком Джоковичем, который является действующим победителем турнира в одиночном разряде. В полуфинале Джокович обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута в четырех сетах. По личным встречам серб опережает Федерера (25 побед против 22 поражений).

Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на турнирах серии Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть раз - Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Открытый чемпионат США, один - Открытый чемпионат Франции. Всего в его активе 101 титул на турнирах ATP, а также золотая медаль Олимпийских игр 2008 года (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.