Два разных тайма. "Динамо" и "Арсенал" открыли чемпионат России по футболу ничьей в Туле

"Арсенал" и "Динамо" также встречались в Туле в первом матче прошлогоднего чемпионата, тогда игра завершилась со счетом 0:0. А уже в мае, в матче последнего тура первенства, который стал первым на новом стадионе в Петровском парке, команды сыграли со счетом 3:3.

ТУЛА, 13 июля. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" в первом матче чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 на своем поле сыграл вничью с московским "Динамо". Встреча, прошедшая в пятницу в Туле на стадионе "Арсенал" в присутствии 14 742 зрителей, завершилась со счетом 1:1.

Предстоящий сезон будет для "Арсенала" историческим, команда впервые примет участие в еврокубках. 25 июля "Арсенал" проведет домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы. Соперниками туляков, вероятнее всего, станет бакинский "Нефтчи", который в первом матче первого квалификационного раунда переиграл молдавскую "Сперанцу" со счетом 3:0. Тульский клуб начал готовиться к этому событию заблаговременно, на стадионе и в его окрестностях установили указатели на английском языке.

В трансферное окно "Арсенал" потерял прошлогодних лидеров. Полузащитник Зелимхан Бакаев и нападающий Лука Джорджевич, у которых закончился срок аренды, вернулись в "Спартак" и "Зенит" соответственно. В стартовом составе на игру с "Динамо" вышел один новичок - 19-летний крайний полузащитник Ламек Банда, который на 73-й минуте был заменен на Александра Тудорие.

"Динамо" в летнее межсезонье провело масштабную трансферную кампанию, команду пополнили защитники Заурбек Плиев, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Игорь Калинин, полузащитники Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский, а также нападающий Рамиль Шейдаев. Плиев, Шейдаев и Шиманьский вышли на стартовый матч сезона с первых минут, Каборе не попал в заявку на игру, продолжает восстанавливаться после травмы и Паршивлюк.

Перед бело-голубыми руководство клуба поставило задачу побороться за попадание в еврокубки по итогам сезона.

Активное начало - не залог успеха

Перед началом встречи болельщиков "Арсенала" на территории стадиона развлекали аниматоры. Поклонники соревновались между собой в различных конкурсах, среди которых были и футбольные. Также каждый желающий мог сфотографироваться и получить автограф игрока тульской команды Кантемира Берхамова, который не принимал участия в матче. За час до начала игры в Туле начался довольно сильный дождь, что не сказалось на посещаемости.

Динамовские болельщики, которые полностью заполнили выездной сектор, начали приезжать в Тулу еще утром. Многие из них предпочли посмотреть достопримечательности города, купить знаменитые пряники. Перед матчем на фанатской трибуне бело-голубых был вывешен баннер с плавающим на поверхности воды человеком и надписью "пора смотреть под другим углом". В последние годы "Динамо" показывает низкие результаты, решая задачу сохранения прописки в РПЛ.

Сама игра началась с преимуществом динамовцев, уже к третьей минуте они создали два опасных момента у ворот Михаила Левашова. Голкипер "Арсенала" сначала справился с ударом Шейдаева в ближний угол, а потом выручил свою команду, отразив мяч после удара головой Романа Евгеньева. Открыть счет гостям удалось на 16-й минуте. Защитник "Арсенала" Гиа Григалава вынес мяч из штрафной после прострела Плиева прямо на Мигела Кардозу, который неотразимо пробил в дальнюю "девятку".

"Арсенал" через пять минут имел хорошую возможность отыграться, после прострела Сергей Ткачев не сумел подстроиться под мяч и пробить по воротам из выгодной позиции. До конца тайма гости продолжали владеть инициативой и больше контролировали мяч, время от времени угрожая воротам соперника. На 29-й минуте Кардозу с левого фланга вошел в штрафную и пытался сделать передачу на партнера, но мяч попал в руку капитана "Арсенала" Кирилла Комбарова. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин посчитал, что рука защитника находилась в естественном положении и нарушения правил не зафиксировал.

Во второй половине встречи рисунок игры полностью поменялся - "Арсенал" с первых минут взял мяч под контроль и оказывал давление на оборону гостей. Защитникам бело-голубых приходилось часто нарушать правила на своей половине поля, что приводило к частым стандартам у их ворот. По желтой карточке получили Плиев и Евгеньев.

"Арсенал" сумел воплотить свое игровое преимущество в гол на 84-й минуте - Григалава из-за пределов штрафной сильно пробил в дальний от Антона Шунина угол, не оставив шансов вратарю. В следующей атаке динамовцы могли снова выйти вперед, но вышедший на замену Кирилл Панченко после передачи Жоаозиньо не смог переиграть Левашова в ближнем бою. В компенсированное арбитром время вратарь "Арсенала" отразил дальний удар Жоаозиньо, сохранив для своей команды ничью.

"Динамо" привлечет психолога

Первый матч нынешнего сезона в исполнении "Динамо" по содержанию напомнил заключительные встречи прошлого чемпионата. Бело-голубые в последних четырех играх трижды упускали победу в концовках. Во всех матчах команда владеет инициативой при равном счете, но как только начинает вести, то отходит в оборону и не может удержать нужный результат.

"Провели два разных тайма, ехали за победой, но нам нужно менять психологию, играть весь матч на одном уровне, а не только один тайм. Не надо прижиматься к воротам. Нам забил центральный защитник, это о чем-то говорит. Планируем привлечь психолога, но футболисты сами должны вырабатывать психологию победителей", - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко назвал результат встречи закономерным. "Не понимаю, почему футболисты проводят два разных тайма, может разминать их нужно лучше, будем разговаривать. В первом тайме "Динамо" переиграло нас в середине поля, мяч не держался. В перерыве сделали коррективы, объяснили, как надо играть, во втором тайме полностью переиграли соперника", - сказал Черевченко.

"Динамо" не может одержать победу в первом туре чемпионатов России с 2014 года, тогда столичная команда на своем поле со счетом 7:3 разгромила "Ростов". В следующем туре 21 июля "Динамо" на домашнем поле сыграет с казанским "Рубином", а "Арсенал" днем ранее встретится в гостях с самарскими "Крыльями Советов".