Российские прыгуны в воду посетовали на обилие комаров в Кванджу, где проходит ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу организован на хорошем уровне, единственным неприятным моментом является обилие комаров. Об этом журналистам рассказал Виктор Минибаев, который в субботу в паре с Екатериной Беляевой занял второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов.

Российская пара уступила только китайцам Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе. В субботу на чемпионате мира были разыграны первые комплекты наград, медаль российской пары стала первой для национальной сборной на турнире.

"В принципе, все хорошо, все устраивает, к острой кухне уже привыкли, - сказал Минибаев. - Единственный минус Южной Кореи - очень много комаров, они постоянно кусают: ночью, днем, в бассейне".

Соревнования прыгунов в воду продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.