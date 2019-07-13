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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Российские прыгуны в воду посетовали на обилие комаров в Кванджу, где проходит ЧМ

В субботу на чемпионате мира были разыграны первые комплекты наград
Екатерина Беляева и Виктор Минибаев AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Екатерина Беляева и Виктор Минибаев
© AP Photo/Lee Jin-man

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу организован на хорошем уровне, единственным неприятным моментом является обилие комаров. Об этом журналистам рассказал Виктор Минибаев, который в субботу в паре с Екатериной Беляевой занял второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов.

Российская пара уступила только китайцам Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе. В субботу на чемпионате мира были разыграны первые комплекты наград, медаль российской пары стала первой для национальной сборной на турнире.

"В принципе, все хорошо, все устраивает, к острой кухне уже привыкли, - сказал Минибаев. - Единственный минус Южной Кореи - очень много комаров, они постоянно кусают: ночью, днем, в бассейне".

Соревнования прыгунов в воду продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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