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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Беляева и Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на ЧМ по водным видам спорта

Победили китайцы Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе
Виктор Минибаев Егор Алеев/ТАСС
Описание
Виктор Минибаев
© Егор Алеев/ТАСС

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев заняли второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу. Пара показала результат 311,28 балла и завоевала первую награду для национальной команды на турнире.

Победили китайцы Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе, набравшие 346,14 балла. Третье место заняли мексиканцы Мария Санчес Морено и Хосе Бальеса Исайас (287,64).

Эта медаль стала первой для сборной России на турнире в Кванджу.

Чемпионат мира 2017 года для сборной России по прыжкам в воду стал самым успешным за 15 лет, ей удалось завоевать золото, два серебра и две бронзы. Однако медалей в синхронных прыжках с вышки среди смешанных дуэтов национальная команда не выиграла.

Мировое первенство по водным видам спорта завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1001
1Венгрия1001
3Россия0101
3Франция0101
5Канада0011
5Мексика0011
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