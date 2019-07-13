Беляева и Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев заняли второе место в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу. Пара показала результат 311,28 балла и завоевала первую награду для национальной команды на турнире.

Победили китайцы Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе, набравшие 346,14 балла. Третье место заняли мексиканцы Мария Санчес Морено и Хосе Бальеса Исайас (287,64).

Эта медаль стала первой для сборной России на турнире в Кванджу.

Чемпионат мира 2017 года для сборной России по прыжкам в воду стал самым успешным за 15 лет, ей удалось завоевать золото, два серебра и две бронзы. Однако медалей в синхронных прыжках с вышки среди смешанных дуэтов национальная команда не выиграла.

Мировое первенство по водным видам спорта завершится 28 июля.