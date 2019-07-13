Анюков может сыграть за "Крылья Советов" уже в первом туре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболист Александр Анюков, в субботу возобновивший карьеру игрока и перешедший из "Зенита" в "Крылья Советов", 14 июля может принять участие в матче первого тура чемпионата России против ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

Анюкову 36 лет, с 2005 по 2019 год он выступал за "Зенит", завершил карьеру в конце июня, перейдя на должность помощника главного тренера Сергея Семака. 13 июля пресс-служба петербуржцев сообщила о том, что защитник решил возобновить карьеру. Он вернулся в "Крылья Советов", за которые играл с 2000 по 2005 год.

"Получилось договориться с "Зенитом", аренда на один год, - сказал Шашков. - Мы всегда хотели видеть Александра у себя, он начинал путь в большом футболе в Самаре с юношеского уровня. Добился серьезных результатов - финала Кубка России - 2004 и бронзовых медалей чемпионата России, перешел в "Зенит", в то время это был правильный шаг, потому что он добился огромных результатов в карьере и играл на хорошем уровне".

"Нам нужны опытные игроки, "дядьки", потому что у нас достаточно много молодежи. Они команде еще никогда не мешали", - добавил гендиректор самарского клуба. На вопрос, стоит ли ждать появления Анюкова в матче против ЦСКА, он ответил: "Не исключено".

В составе "Крыльев Советов" Анюков за пять лет принял участие в 71 матче во всех турнирах, забив три мяча и сделав шесть голевых передач. За период с 2005 по 2019 год в "Зените" защитник стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и четырехкратным победителем Суперкубка России. На международной арене он помог сине-бело-голубым в 2008 году выиграть Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.