Тренер Колесниченко считает неудачной программу испанской соперницы на политическую тему

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Программа испанской синхронистки Оны Карбонель, в которой используется речь Нельсона Манделы, является не очень удачным выбором, если учитывать, что спортсменка боролась за первое место. Такое мнение журналистам высказала тренер сборной России Татьяна Данченко, подопечная которой Светлана Колесниченко в субботу завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Кванджу.

25-летняя Колесниченко принесла сборной России первую золотую медаль на турнире в Южной Корее. Она победила в сольной технической программе, опередив испанскую синхронистку, которая являлась главной конкуренткой россиянки.

"Меня не впечатлил этот образ, - сказала Данченко о выступлении соперницы Колесниченко. - Испанская солистка достаточно яркая, а ее программа может не всем понравиться. Если ты борешься за высокие позиции, то надо выбирать оптимальный образ, чтобы понравиться большинству".

"Сама программа хорошая, мне она нравится, но меня не устраивает музыкальность, то, как расставлены акценты. Я не совсем понимаю, как можно выступать под речь", - добавила она.

Колесниченко является олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях (2016), 14-кратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы. В сольной произвольной программе 15 июля сборную России представит Светлана Ромашина. Также спортсменки выступят в дуэте в технической и произвольной программах.