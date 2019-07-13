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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото ЧМ по водным видам спорта

Россиянка стала 14-кратной чемпионкой мира
Она Карбонель, Светлана Колесниченко и Юкико Инуи EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Она Карбонель, Светлана Колесниченко и Юкико Инуи
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую медаль в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта. Она набрала 95,0023 балла.

Второе место заняла испанка Она Карбонель (92,5002), третьей стала японка Юкико Инуи (92,3084).

25-летняя Колесниченко является олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях (2016), 14-кратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы. В сольной произвольной программе 15 июля сборную России представит Светлана Ромашина. Также спортсменки выступят в дуэте в технической и произвольной программах.

Для команды России это первая золотая медаль на соревнованиях, всего в активе российской сборной одна золотая и одна серебряная награда. Ранее в субботу в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте вторыми стали россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. В медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, имея в активе две золотые награды, сборная России идет на втором месте (1-1-0), команда Венгрии - на третьем (1-0-0).

В синхронном плавании на чемпионате мира будет разыграно 10 комплектов наград, сборная России не будет представлена только в дисциплине "хайлайты". Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай2002
2Россия1102
3Венгрия1001
4Франция0101
4США0101
4Испания0101
7Канада0011
7Мексика0011
7Южная Корея0011
7Япония0011
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