Синхронистка Колесниченко принесла сборной России первое золото ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую медаль в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта. Она набрала 95,0023 балла.

Второе место заняла испанка Она Карбонель (92,5002), третьей стала японка Юкико Инуи (92,3084).

25-летняя Колесниченко является олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях (2016), 14-кратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы. В сольной произвольной программе 15 июля сборную России представит Светлана Ромашина. Также спортсменки выступят в дуэте в технической и произвольной программах.

Для команды России это первая золотая медаль на соревнованиях, всего в активе российской сборной одна золотая и одна серебряная награда. Ранее в субботу в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте вторыми стали россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. В медальном зачете чемпионата лидирует сборная Китая, имея в активе две золотые награды, сборная России идет на втором месте (1-1-0), команда Венгрии - на третьем (1-0-0).

В синхронном плавании на чемпионате мира будет разыграно 10 комплектов наград, сборная России не будет представлена только в дисциплине "хайлайты". Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.