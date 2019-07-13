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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Тренер Ромашиной считает, что синхронистка может выступать еще 10 лет

Пятикратная олимпийская чемпионка вернулась в спорт после рождения ребенка
Светлана Ромашина Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Светлана Ромашина
© Антон Новодережкин/ТАСС

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 13 июля. /ТАСС/. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Светлана Ромашина, которая вернулась в спорт после рождения ребенка, может выступать еще 10 лет. Такое мнение журналистам во время чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу высказала в субботу тренер спортсменки Татьяна Данченко.

29-летняя Ромашина также является 18-кратной чемпионкой мира, 10-кратной чемпионкой Европы. На чемпионате мира в Южной Корее она может завоевать еще три золотые медали.

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"Я считаю, что Светлана еще спокойно может плавать лет десять, - сказала Данченко. - У нее огромный потенциал, и она продолжает добавлять. Она - уникальная спортсменка, штучный товар".

"Мотивация? Я ее ничего не заставляю делать, - добавила тренер. - Я с большим удовольствием тренирую, придумываю новые программы. В этом сезоне у нас много стартов, пришлось изворачиваться: новую программу дуэта мы еще нигде не показывали, а ее надо было нарабатывать с начала сезона, поэтому на одной тренировке приходилось отрабатывать пять программ".

В субботу Светлана Колесниченко, с которой Ромашина будет выступать в дуэте, принесла сборной России первую золотую медаль на турнире в Южной Корее. Она победила в сольной технической программе.

Теги
Ромашина, Светлана АлексеевнаЧМ-2019 по водным видам спорта
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