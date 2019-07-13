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Летние олимпийские виды спорта

Мужская сборная России по регби-7 проиграла второй матч на отборочном турнире к ОИ-2020

Россияне уступили команде Ирландии со счетом 14:56

ТАСС, 13 июля. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Ирландии во втором матче отборочного турнира к Олимпийским играм 2020 года. Соревнования проходят во французском Коломье.

Встреча завершилась со счетом 56:14 в пользу ирландцев. В заключительной встрече группового этапа россияне сыграют против украинцев. Ранее в субботу сборная России уступила команде Испании (0:47). В другом матче группы В испанцы сыграют с украинцами.

В Коломье выступают 12 европейских команд, которые разделены на три группы. В группу А вошли сборные Франции, Португалии, Италии и Венгрии. Сборные Англии, Германии, Грузии и Литвы выступают в группе С.

В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие сборные из каждой группы, а также две лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах. Право выступить на Олимпиаде получит лучшая сборная по итогам европейского отбора. Команды, занявшие второе и третье места, примут участие в утешительной квалификации, где будет разыграна последняя путевка на Игры-2020.

Турнир в Коломье завершится 14 июля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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