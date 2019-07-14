Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова финишировал первым на восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток по Китаю от Байинбаолига до Алашаня длиной 326,6 км за 4 часа 23 минуты 7 секунд.

Вторым также стал российский экипаж "КамАЗ-мастер" под руководством Айрата Мардеева (+8.01), третьим - еще один российский коллектив "КамАЗ-мастер" во главе с Андреем Каргиновым (+8.35).

Грузовик МАЗ под управлением белорусского спортсмена Сергея Вязовича, который лидировал перед этим этапом, перевернулся на 33-м километре спецучастка и выбыл и борьбы. Экипаж не пострадал.

В зачете внедорожников лучшее время показал катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), преодолевший дистанцию за 4 часа 21 минуту 26 секунд. Вторым финишировал голландец Эрик ван Лун ("Тойота", +4.35), третьим к финишу приехал француз Матье Серрадори ("Центури", +5.07).

В зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занял аргентинец Кевин Бенавидес ("Хонда"), преодолевший дистанцию за 4 часа 20 минут 37 секунд. Вторым стал француз Адриен ван Беверен ("Ямаха", +0.42), третьим - португалец Пауло Гонсалвес ("Хиро", +3.05).

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.