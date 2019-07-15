Синхронистка Гурбанбердиева готова выступать в микст-дуэтах до их включения в программу ОИ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Синхронистка Майя Гурбанбердиева, завоевавшая в понедельник золотую медаль чемпионата мира в паре с Александром Мальцевым в технической программе, готова продолжать выступать в микст-дуэтах до их включения в программу Олимпийских игр. Об этом 20-летняя синхронистка рассказала ТАСС.

Гурбанбердиева выступает с 24-летним Мальцевым второй сезон подряд, до чемпионата мира в Кванджу вместе с ним она одержала две победы на чемпионате Европы 2018 года в Глазго. Мальцев после успеха в Южной Корее стал трехкратным чемпионом мира, его партнершами в победных 2015 и 2017 годах были Дарина Валитова и Михаела Каланча поочередно.

"Да, безусловно, мне хочется продолжать выступать в микст-дуэтах, - сказала Гурбанбердиева. - Меня часто спрашивают о переходе в группу, это делали предыдущие партнерши Саши, но я не планирую. Мне действительно нравится выступать в этой дисциплине, я вижу в ней будущее".

"Я раскрываюсь по-новому, с приходом в смешанные дуэты синхронное плавание для меня совершенно поменялось. И я готова оставаться в этой дисциплине и ждать ее включения в олимпийскую программу", - добавила она.

Международная федерация плавания (FINA) заинтересована во включении соревнований смешанных дуэтов в программу Олимпийских игр 2024 года.

Произвольную программу микст-дуэты на чемпионате мира в Кванджу представят 19 июля.