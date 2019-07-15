Максимова: синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев не дали повода судьям лишить их золота ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев в технической программе микст-дуэтов на чемпионате мира в Кванджу не дали повода судьям лишить их заслуженного золота. Такое мнение ТАСС высказала тренер пары Гана Максимова.

Мальцев до этой победы являлся двукратным победителем и двукратным серебряным призером чемпионатов мира. В 2015 и 2017 годах он занимал второе место именно в технической программе. На этот раз, уже с новой партнершей, он опередил итальянцев Манилу Фламини и Джорджо Минисини, которые одержали победу два года назад.

"У меня были волнения и два года назад, и четыре года назад, - сказала Максимова. - Если вспоминать чемпионат мира 2015 года, то наша пара была на голову выше соперников, но победа досталась именно им. Тогда, что называется, отдали дань уважения Биллу Мэю (американскому синхронисту, который стоял у истоков развития микст-дуэтов. - прим. ТАСС)".

"В судействе мы никогда не можем быть уверены, поэтому я всегда говорю Саше и Майе, что они должны быть на голову выше, иначе возникает шанс, что их засудят. Сегодня, на мой взгляд, они были выше на голову: они показали эмоциональное выступление, и с технической точки зрения исполнение было достойным", - добавила она.

Тренер отметила, что всегда своим спортсменам ставит в пример выступления пятикратных олимпийских чемпионок Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной. "Это эталон, к которому они тянутся и, дай бог, чтобы когда-нибудь дотянулись", - заметила она.

Гурбанбердиева выступает в паре с Мальцевым второй сезон подряд, до чемпионата мира в Кванджу вместе с ним она одержала две победы на чемпионате Европы 2018 года в Глазго. Произвольную программу микст-дуэты представят 19 июля.