Инспекционный визит УЕФА в Санкт-Петербург в преддверии Евро-2020 состоится 9-11 сентября

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прибудут в Санкт-Петербург с инспекционным визитом в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года с 9 по 11 сентября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

В понедельник пресс-служба оргкомитета Евро-2020 сообщила, что на игры турнира в Санкт-Петербурге было оставлено 994 617 заявок, 81% из которых подали российские болельщики.

"Подготовка к чемпионату Европы продвигается планомерно, - сказал Сорокин. - Идут совещания и в правительстве, и в Санкт-Петербурге. Следующий этап - инспекционный визит УЕФА. Он пройдет с 9 по 11 сентября".

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.