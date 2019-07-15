Мальцев считает, что подход к развитию мужского синхронного плавания надо менять

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Развитие мужского синхронного плавания не должно зависеть от того, имеет вид спорта олимпийский статус или нет. Такое мнение ТАСС высказал самый титулованный синхронист мира россиянин Александр Мальцев, который в понедельник завоевал третью медаль на чемпионатах мира.

Международная федерация плавания (FINA) намерена продвигать идею включения смешанных дуэтов синхронистов в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

"Это обсуждается на уровне FINA, которая сейчас рассматривает возможность включения микст-дуэтов в программу Игр 2024 года, перспективы смешанных групп. Мы ведем диалог с председателем нашего технического комитета, с судьями, тренерами и спортсменами. Мы все делаем общее дело, понимаем важность этого вопроса, я надеюсь, что в ближайшее время удастся увидеть смешанные дуэты на Олимпийских играх", - сказал Мальцев.

"У нас сейчас много микст-дуэтов детского возраста. В Китае и Японии эта дисциплина тоже развивается. Чтобы добавились новые страны, необходима олимпийская перспектива, потому что федерации заинтересованы в развитии только олимпийских видов. Если мы хотим, чтобы мальчики приходили заниматься синхронным плаванием, необходимо менять такой подход", - добавил он.

Мальцев в понедельник одержал победу в паре с Майей Гурбанбердиевой в технической программе в соревнованиях смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. 19 июля они выступят с произвольной программой.