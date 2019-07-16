Британский гонщик Сандерлэнд стал первым среди мотоциклистов на ралли "Шелковый путь"

ДУНЬХУАН /Китай/, 16 июля. /ТАСС/. Британец Сэм Сандерлэнд ("KTM") занял первое место в зачете мотоциклистов и квадроциклистов в ралли-рейде "Шелковый путь". По предварительным подсчетам, он преодолел всю дистанцию гонки за 26 часов 12 минут 47 секунд.

Последний, 10-й спецучасток по Китаю от Цзяюйгуаня до Дуньхуана длиной 255 км он проехал за 2 часа 45 минут 20 секунд.

Вторым в общем зачете стал американец Эндрю Шорт ("Хускварна", +21:38), на финальном отрезке его время составило 02:42:51. Третий - француз Адриен ван Беверен ("Ямаха", +39 секунд), результат на конечном этапе - 02:42:39.

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.