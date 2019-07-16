Катарец Аль-Аттия выиграл международное ралли "Шелковый путь" в зачете внедорожников

ДУНЬХУАН /Китай/, 16 июля. /ТАСС/. Катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота") одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете внедорожников. По предварительным подсчетам, он преодолел всю дистанцию за 24 часа 25 минут 29 секунд.

Финальный спецучасток по Китаю от Цзяюйгуаня до Дуньхуана длиной 255 км он проехал за 2 часа 27 минут 30 секунд.

Второй результат в общем зачете у китайца Хань Вэя (SMG Buggy, +01:25:04), который преодолел последний этап за 2 часа 41 минуту и 48 секунд. Третьим к финишу пришел голландец Эрик Ван Лун ("Тойота", +04:35:57), спецучасток он проехал за 02:29:55, однако у гонщика большой штраф (06:05:00), и его результат по окончательным официальным результатам будет гораздо менее обнадеживающим.

Ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров. Всего участники преодолели 10 этапов. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.