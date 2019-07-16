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Ралли "Шелковый путь"

Мотогонщик Сандерлэнд считает, что выиграл ралли "Шелковый путь" благодаря дружной команде

Британский спортсмен преодолел всю дистанцию гонки за 26 часов 12 минут 47 секунд

ДУНЬХУАН /Китай/, 16 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Британец Сэм Сандерлэнд (мотоцикл KTM) смог занять первое место в ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете мотоциклистов и квадроциклистов не только благодаря личным тренировкам, но и во многом из-за дружной работы сопровождавшей его команды. Об этом гонщик во вторник рассказал ТАСС после завершения ралли.

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Сандерлэнд преодолел всю дистанцию гонки за 26 часов 12 минут 47 секунд. Вторым в общем зачете стал американец Эндрю Шорт ("Хускварна", +20.22), третьим - француз Адриен ван Беверен ("Ямаха", +21.02).

"Это была превосходная гонка, большое приключение. Нам представилась возможность исследовать три разных страны, проехав через Россию, Монголию и Китай. Выиграть гонку всегда сложно, но со мной вместе была хорошая команда, и я много готовился, - отметил гонщик. - Мы старались изо всех сил каждый день и результат налицо - вы видите его: благодаря пройденным трудностям эта победа особенно ценна для нас. Для того чтобы победить, важны не только личные тренировки, но и команда - с ней можно преодолевать длинные расстояния".

По словам Сандерлэнда, особое удовольствие ему доставил контраст, существующий между природой трех стран, которые он пересек. "В РФ по пути нам попадались озера и леса, в Монголии мы преодолевали равнины, а здесь, в КНР, - песчаные дюны. Я действительно счастлив, что мне удалось победить и прежде всего очень рад, что мне представилась такая великолепная возможность - узнать об этих странах побольше, проехав через их территорию на мотоцикле", - добавил победитель.

Как пояснил мотогонщик, самыми трудными и изнуряющими для него, как и для многих других участников, были последние два дня. "Разумеется, гонка была длинная - 10 дней, однако самыми сложными в плане физической нагрузки оказались последние двое суток. Последние два дня были особенно тяжелыми, как для меня, так и для техники: приходилось прилагать особые усилия, чтобы сконцентрироваться, через это прошли все участники гонки", - рассказал Сандерлэнд.

Он подчеркнул, что сделал все от него возможное и потому особенно рад победе. Гонщик выразил надежду, что он сможет принять участие и в следующем ралли "Шелковый путь".

Теги
Ралли "Шелковый путь"
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