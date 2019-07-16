Победитель в зачете внедорожников выразил восхищение форматом ралли "Шелковый путь"

ДУНЬХУАН /Китай/, 16 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Международный ралли-рейд "Шелковый путь" стал особым форматом гоночных состязаний и вызывает множество незабываемых эмоций. Об этом ТАСС рассказал во вторник победитель в зачете внедорожников катарец Насер Аль-Аттия (гоночный автомобиль "Тойота").

Аль-Аттия преодолел всю дистанцию за 24 часа 25 минут 29 секунд. Второй результат в общем зачете у китайца Хань Вэя (SMG Buggy, +1:25.04). Третьим стал француз Жером Пелише (+1:43.39).

"Мы получили большое удовольствие от гонки, победили на всех этапах - судя по всему, мы поставили исторический рекорд. Я счастлив: все прошло очень хорошо, на ралли "Шелковый путь" было фантастически здорово, и мы счастливы, - отметил он. - Это особое ралли: я участвую в "Шелковом пути" третий раз, дважды был вторым, а теперь мне досталась победа. Это настоящая фантастика".

По словам гонщика, в этом году ралли оказалось крайне непростым. "Было очень трудно и в то же время восхитительно. Путь был долгий, абсолютно разный в каждой из этих стран - в России, Монголии и Китае", - подчеркнул Аль-Аттия.

Победитель в зачете внедорожников также рассказал, что у его команды было хорошее предчувствие по поводу состязаний в этом году. "Честно говоря, Китай меня удивил: у меня большой опыт участия в соревнованиях среди дюн и песка, но таких барханов как здесь мне прежде не доводилось видеть ни разу, - подчеркнул катарец. - Все было непросто. И все-таки самое большое впечатление я получил здесь, в Китае".

Аль-Аттия преодолел финальный спецучасток по территории КНР от Цзяюйгуаня до Дуньхуана длиной 255 км за 2 часа 27 минут 30 секунд. Ралли стартовало 6 июля в Иркутске, спортивный маршрут гонки составил 3500 километров. Всего участники преодолели 10 этапов.